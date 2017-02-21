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İHVAN'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

İhvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İhvan'ı terör örgütü olarak görmediğini" belirttiği açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

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İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Yardımcısı İbrahim Munir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü ve teşekkür" başlıklı açıklamasında, medyanın teşkilata ve ideolojisine yönelik karalama kampanyası yürüttüğü bir dönemde Erdoğan'ın bu açıklamalarını duyduklarına işaret etti.

Erdoğan'ı "milyonlarca mazluma bakan lider" şeklinde tanımlayan Munir, Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan'ın El-Arabiya kanalına verdiği mülakatta, "İhvan'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Çünkü İhvan-ı Müslimin silahlı bir örgüt değildir. İhvan-ı Müslimin bir düşünce örgütüdür." yönündeki açıklamalarından övgüyle söz etti.

Munir, "Erdoğan'ın takındığı bu adaletli ve açık tavır, güçlü, ilkeli ve insaflı tutum benimseyen bir lider için garip değil. Bu, ezilenlerin haklarını destekleyen, onurlu bir hayat ve özgürlük için mücadelelerinde halklara yardım eden, her yerde insan haklarının yanında duran Türkiye için de şaşılacak bir durum değil." ifadelerini kullandı.

AA
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