II. Selim'in kılıcı 35 yıl sonra gün yüzüne çıktı !

Padişah II. Selim’in Lefkoşa'daki Selimiye Camii'nden kaybolan kılıcı, 35 yıl sonra British Müzesi'nde bulundu. Kılıç, Mart'ta 15 milyon sterline satışa çıkarılacak

Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu ve dönemin padişahı II. Selim, Kıbrıs’ın fethinden sonra mühürlü kılıcını Kıbrıs’ta bıraktı. Selimiye Camii’nde yıllarca muhafaza edilen bu kılıç, 1982 yılında kayboldu.

15 milyona müzayedede satılacak!

Selimiye Camii’ndeki görevliler tarafından İngilizlere 4 milyon sterline satılan kılıç, British Müzesi’nde bulundu. Kılıç, Mart'ta 15 milyon sterline satışa çıkarılacak. KKTC Dışişleri Bakanlığı, kılıcın iade edilmesini talep etti.