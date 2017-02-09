İKÇÜ'ye FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesine (İKÇÜ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Tıp Fakültesi Dekanının da olduğu 8 akademisyen gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah hakkında gözaltı ve yakalama kararı verilen akademisyenlere yönelik operasyon düzenledi.
Aralarında İKÇÜ Tıp Fakültesinin mevcut dekanı Prof. Dr. M.A.M'nin de bulunduğu 8 akademisyen gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.