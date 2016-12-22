IKEA'dan şifonyer açıklaması: ''Duvara monte edin''

İsveçli mobilya ve ev aksesuarları devi IKEA son iki yılda 3 çocuğun ölümüne sebep olan şifonyerler için 50 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Şifonyerlerin devrilmesi nedeniyle yaşanan tatsız olaylarla ilgili bir açıklama yapan IKEA "Yaşanılan kazalar nedeniyle tüm IKEA Ailesi olarak çok üzgünüz. Şifonyer devrilme kazalarını önlemenin en iyi yolu, ürünün yanında gelen sabitleyici ve aletlerle şifonyeri duvara monte etmektir. IKEA, sabitleyicileri ürünle beraber verirken, montaj kılavuzunda duvara sabitleme aşaması da belirtilmektedir." ifadelerini kullandı.

İŞTE IKEA'DAN YAPILAN O AÇIKLAMA

IKEA olarak, çocukların dünyadaki en değerli varlıklar olduğunu düşünüyor, ürünlerimizin güvenliğini en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Çocuklu yaşama uygun olarak, ürünlerimizin en güvenli şekilde kullanılması için uzun yıllardan beri montaj aparatlarını ve gerekli uyarı talimatlarını ambalajlarda bulunduruyoruz.

Bu anlayışla, IKEA şifonyerleri, dünyadaki tüm IKEA mağazalarında; duvara montaj için gereken sabitleme malzemesiyle birlikte satılmaktadır. Ürünün ambalajında bulunan kullanım kılavuzunda, “Mobilyanın devrilmesi sonucu ciddi kazalar meydana gelebilir. Devrilme riskini önlemek için mobilyanın duvara sabitlenmesi gerekmektedir.” uyarısı yer almakta ve nasıl kullanılması gerektiği açıkça belirtilmektedir.

Tüm şifonyer ve benzeri mobilyaların kullanımında eşya devrilme kazalarını önlemenin en iyi yolu, eşyayı duvara sabitlemektir. IKEA ürünleri de eşya devrilme kazalarını önleyecek şekilde tasarlanmaktadır ve üretimi öncesinde testlerden geçirilmektedir. IKEA mobilyaları, Avrupa Güvenlik Standardına (14749 EN) uygunluk açısından test edilmiştir. MALM şifonyerlerin satışı sadece ülkemizde değil Avrupa’da pek çok ülkede devam etmektedir.

Yaşanılan kazalar nedeniyle tüm IKEA Ailesi olarak çok üzgünüz. Şifonyer devrilme kazalarını önlemenin en iyi yolu, ürünün yanında gelen sabitleyici ve aletlerle şifonyeri duvara monte etmektir. IKEA, sabitleyicileri ürünle beraber verirken, montaj kılavuzunda duvara sabitleme aşaması da belirtilmektedir.

Konunun hassasiyetine dikkat çekmek için, IKEA Türkiye olarak gerek web sitesimizde, gerekse mağaza içi iletişimlerimizde MALM şifonyerlerin duvara sabitlenerek kullanılmasına dair uyarıcı bilgilere yer verilmektedir.

Konuyla ilgili bilginin mecranızda yayınlanması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hususunda hassasiyetinizi ve desteğinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

IKEA Türkiye