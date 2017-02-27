İki büyük borsa birleşmeyebilir !

Londra Borsası (LSE) ve Deutche Börse arasındaki 29 milyar Euro büyüklüğündeki birleşmenin tamamlanamama riski ortaya çıktı.

Londra Borsası'ndan (LSE) yapılan açıklamada, Deutche Börse ile olan birleşmeye ilişkin olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan gelen şirketin elektronik işlem platformu MTS’deki hisselerinin satılması talebinin kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Deutsche Börse ile geçen sene alınan birleşme kararına ilişkin olarak AB Komisyonu tarafından LSEG’nin yüzde 60 hisse payına sahip olduğu elektronik işlem platformu MTS’deki hisselerini satması yönünde bir talebinin iletildiği belirtildi.

AB Komisyonu’nun, MTS’deki hisselerin satışına ilişkin talebinin kabul edilmeyeceği, talebe karşılık komisyona alternatif bir teklifin de sunulmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Komisyonun mevcut pozisyonuna dayanarak, LSEG, komisyonun birleşmeye onay vermesinin olası olmadığına inanıyor.” ifadesine yer verildi. Açıklamanın ardından Londra Borsası yüzde 3,5, Deutsche Börse ise yaklaşık 4,1 seviyesinde değer kaybetti.

Geçen yıl mart ayında Deutsche Börse ve Londra Borsası'ndan yapılan açıklamayla iki borsanın birleşmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Anlaşma kapsamında İngiltere'de "UK TopCo" isimli yeni bir şirket kurulacağı, yeni şirketin Frankfurt ve Londra'da iki yönetim merkezi bulunacağı, bu şirkette LSE'nin yüzde 45,6, Deutsche Börse'nin ise yüzde 54,4'lük paya sahip olacağı açıklanmıştı.

AB Komisyonu ise geçen yılın eylül ayında birleşme anlaşmasına ilişkin rekabet incelemesi başlatıldığını açıklamıştı.

AB Komisyonunun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, "Piyasa katılımcılarının, finansal piyasa altyapılarına rekabetçi bir şekilde erişimleri olduğundan emin olmamız gerekli." ifadelerini kullanmıştı.