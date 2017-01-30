İKİ DEV ŞİRKETTEN TRUMP'IN YASAĞINA KARŞI HAMLE

İki dev şirketten Trump'ın yasağına karşı hamle

ABD'li kahve devi Starbucks ve AirBn, Trump'ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararının ardından harekete geçti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD'li kahve devi Starbucks ve ev kiralama platformu AirBn, Trump'ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararının ardından harekete geçti. ABD'li kahve devi Starbucks, Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini askıya alan ve 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ülkeye girişine 90 gün yasak getiren başkanlık kararnamesinin ardından, faaliyet gösterdiği 75 ülkede 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini duyurdu.

Starbucks CEO'su Howard Schultz, şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, "Amerikan Rüyası'nın vaad ettiği değerlerin sorgulandığı eşi benzeri görülmemiş bir zaman" yaşandığına dikkati çekti.

Starbucks'ın savaş, şiddet, zulüm ve ayrımcılıktan kaçanları istihdam etmek için çabalarını iki katına çıkaracağını aktaran Schultz, "Önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelinde 10 bin mülteci istihdam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Schultz, şirketin Meksika'da yatırım yapmaya devam edeceğini de belirtti.

AIRBNB DE HAREKETE GEÇTİ

Evini kiralayanlar ile gezginleri internette buluşturan AirBnb platformunun CEO'su Brian Chesky ise ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışma yaratan 'ülkeye giriş yasağı' kararına karşı, şirketinin yasaktan etkilenenlere ücretsiz kalacak yer sağlayacağını açıkladı.

Facebook hesabından açıklama yapan Chesky, "3 milyondan fazla evimiz var. Yasaktan etkilenenlere kesinlikle yer bulabiliriz" dedi. Şirket CEO'su, olaydan etkilenen ve kalacak yeri olmayan herkese kendisine şahsen e-posta gönderme çağrısı yaptı.

Şirketin ayrıca afetlerden etkilenen şehirlere yardım kapsamında hazırda tuttuğu kalacak yer imkânları bulunuyor. İtalya depreminde ve Şili'deki yangında bu evler afetzedelere açılmıştı. Chesky, gerekirse bu evlerin de seyahat yasağından etkilenenlere açılabileceğini belirtti.

AirBnb'nin dışında; Netflix ve Twitter şirketleri de ABD'nin göçmenler tarafından kurulduğuna dikkat çekerek, nereden gelirlerse gelsinler göçmenlerin yanındayız mesajı verdi.

AA
1562
Müjdat Gezen'in Atatürk anısıMüjdat Gezen'in Atatürk anısı
Çöplükte bulduğu çantadan öyle şeyler çıktı ki...Çöplükte bulduğu çantadan öyle şeyler çıktı ki...
Ensesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktıEnsesinden vurulan çiftçinin katili oğlu çıktı
Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !Trump Atatürk Havalimanı'nı da karıştırdı !
3 katlı ince bina görenleri şaşırtıyor3 katlı ince bina görenleri şaşırtıyor
Sosyal medya sapığı kameraya yakalandıSosyal medya sapığı kameraya yakalandı
Korkunç olayda emlakçıya ceza geldiKorkunç olayda emlakçıya ceza geldi
Beyoğlu'nda yaşanan kavga kamerada !Beyoğlu'nda yaşanan kavga kamerada !
Hulusi Akar'ın Kardak ziyaretinden karelerHulusi Akar'ın Kardak ziyaretinden kareler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS