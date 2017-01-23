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İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

İki grup arasında silahlı çatışma

Mardin'de iki grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

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Mardin’in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 4’ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralılardan ikisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nusaybin ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi’nde iki grup arasında, iddiaya göre kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı.

Saat 16.15 sıralarında meydana gelen tartışma Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Olayda 4’ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla NusaybinDevlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEDAVİ GÖREN 2 KİŞİ KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2’si kurtarılamadı. Nusaybin Devlet Hastanesi’nde kaldırılan 3 kişinin tedavisi sürdürülüyor.

DHA
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