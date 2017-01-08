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İKİ İL ARASI TRAFİĞE KAPANDI

İki il arası trafiğe kapandı

Sivas-Malatya karayolu tipi nedeniyle kapatıldı.

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Sivas-Malatya karayolunda tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kangal ile Hekimhan ilçeleri arasındaki yolda tipi etkili oluyor. Görüş mesafesinin düştüğü yolun bu kesimi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Kangal ilçesinde bekletiliyor. Kar ve tipi nedeniyle bazı tırlar ile araçların yolda mahsur kaldığı öğrenildi.

Öte yandan, Divriği-Arapgir ile Sivas-Hafik ayrımı Doğanşar yolları da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

AA
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