İKİ İLİMİZDE KORKUTAN DEPREMLER

İki ilimizde korkutan depremler

Erzurum’un Aşkale ilçesinde 3.1 büyüklüğünde ve Yozgat'ta 3.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

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Erzurum’un Aşkale ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; bugün sabah 07.25 sularında merkez üssü Aşkale ilçesi Çatalbayır Mahallesinde 5.0 km derinliğinde 3,1 büyüklüğünde hafif şiddetinde deprem meydana geldi.Depremde de can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yozgat'ta 3.5 büyüklüğünde deprem 

Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; 04.45 sularında merkez üssü Battal ilçesinde 4.1 km derinliğinde 3.5 büyüklüğünde hafif şiddetinde deprem meydana geldi.Depremde de can ve mal kaybı olmadı.

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