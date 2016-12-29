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İKİ KEZ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ, SABAH HAYATINI KAYBETTİ

İki kez hastaneye götürüldü, sabah hayatını kaybetti

Tekirdağ'da öksürük nedeniyle iki kez hastaneye götürülen bebek sabah hayatını kaybetti.

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Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde mermer ustası 30 yaşındaki Ünal ile ev kadını 24 yaşındaki Neşe Batı çiftinin tek çocukları 2.5 yaşındaki Nehir, çok öksürdüğü için 2 kez hastaneye götürülmesine rağmen sabah öldü. Batı çiftinin şikayeti üzerine savcılık, Nehir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Marmara Eğrelisi'nin Bağlar Mahallesi Kümeevlerde oturan Neşe ve Ünal Batı çifti tek çocukları olan Nehir'i, dün çok öksürmeye başlayınca Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Doktor Ö.K., minik Nehir'e şurup ve ilaç vererek eve gönderdi. Gece fenalaşması üzerine Batı çifti, bu kez çocuklarını Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada da tedavi olan Nehir, doktorun "Verilen ilaçları kullanmaya devam edin" sözleri ile yine eve götürüldü.

Anne Neşe Batı, sabah Nehir'i yatağında hareketsiz bulunca, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen minik Nehir yaşamını yitirdi. Çocuklarının ölüm haberini alan Batı çiftçi sinir krizi geçirdi. Acil serviste sakinleştirilmeye çalışılan Neşe ve Ünal çifti, doktorlardan şikayetçi oldu. Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Savcılığı, Nehir Batı'nın şüpheli görülen ölümü ve ailesinin şikayetiyle soruşturma başlattı.

DHA
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