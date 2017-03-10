İki otomobil devi anlaştı

Otomotiv devleri Volkswagen ve Tata, hızlı gelişen Hindistan pazarında işbirliğine gidilmesini öngören bir anlaşmaya vardı.



Şirket kaynaklarına göre, aylardır süren görüşmelerin ardından aralarında teknoloji ve ekipman alışverişini derinleştirecek mutabakat belgesini imzalandı.



Tata yetkilileri Volkswagen ile potansiyel işbirliği görüşmelerinin yapıldığını doğrularken duyurunun da uygun bir zamanda gerçekleşeceğini belirtti.



Dizel emisyon skandalının yaralarını sarmak isteyen Volkswagen, şu an Çin pazarının en büyük otomobil üreticisi olmasının yanı sıra elektrikli araç kategorisinde de agresif ve yeni pazar arayışında. Volkswagen'in gelişmekte olan pazarlardaki son işbirliği Suzuki ile olmuş fakat 2015 yılında olaylı bir şekilde son bulmuştu.



Öte yandan, Renault'nun fiyat performans şampiyonu araçları dışında küresel otomobil şirketlerinin gelişmekte olan pazarlardaki kârlılığı sorgulanıyor.



8-10 BİN EURO FİYAT ARALIĞI



PSA Grup Almanya Satış Direktörlüğü deneyimi bulunan Dudenheffer, başarılı fiyat performansın araçların markaların büyümesinde önemli bir unsur olabileceğini belirtiyor.



Düşük maliyetli ve dünyanın en büyük otomobil piyasasına sahip olan Çin'de de büyümek için atılım planlayan Volkswagen'in bölge ülkelerinde 2019-20 yıllarında sunacağı araçların maliyetinin 8-10 bin € arasında olması bekleniyor. Volkswagen daha önceki yıllarda 6-8 bin € segmentindeki hedeflerinde gerekli maliyetleri yakalamakta başarısız olmuştu.



Gelecek ay Şangay'da düzenlenecek fuarda Çin için düşünülen ekonomik modeller hakkında resmi duyuru gelmesi bekleniyor.



Hindistan'da da üretim verimliliğini arttırmak isteyen ve pazar trendlerine daha çabuk ayak uydurmak isteyen Britanyalı lüks segment üreticileri Jaguar Land Rover da işletmelerini yeniden yapılandırıyor. Çin'in ardından küresel ölçekte en büyük ikinci pazar konumundaki Hindistan'da geçen yıl 3.4 milyon olan hafif taşıt satışının 2025 yılında 7.1 araca çıkması bekleniyor.