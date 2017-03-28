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İKİ ÜLKE ARASINDA AJAN KRİZİ !

İki ülke arasında ajan krizi !

Fransa'da İsrail gizli servisi Mossad'ın Fransa'nın istihbarat servisine sızıp kendine ajan devşirmeye çalıştığı iddia edildi.

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Fransa’da yayınlanan Le Monde gazetesi, İsrail gizli servisi Mossad’ın, Fransız istihbarat servisine sızıp, kendi adına çalışma üzere ajan devşirmeye çalıştığını iddia etti.

Fransız gizli servisinin başlattığı soruşturma ile ilgili bir iç yazışmayı ele geçiren gazete, Fransız ve İsrail gizli servisleri arasında 2010 yılında Suriye’nin kimyasal silah planları ile ilgili ortak düzenlenen bir operasyon sırasında, bazı Fransız gizli servis ajanlarının, Mossad için çalışmak üzere ikna edilmeye çalışıldığını yazdı.

Haberde, servisin karşı casusluk biriminin izlemesi sonucu bir Fransız ajanın, Mossad’ın Paris’te istasyon şefi “D.K” ile yakın ilişkiler içinde olduğunun tespit edildiği bildirildi. “Ratafia” kod adı verilen ortak operasyon uyarınca, Fransa’da eğitime gelen Suriyeli uzman kimya mühendis aracılığıyla Şam rejiminin kimyasal silah programı hakkında Fransız ve İsrail gizli ajanlarının bilgi almaya çalıştı.

İsrail gizli servisi, Suriyeli mühendisi kendilerine hem bilgi verme hem de başka Suriyeli mühendisler bulma konusunda ikna etti. Ancak, Paris’teki Mossad servis şefi, bazı Fransız ajanların da kendileri adına çalışmaları konusunda girişimde bulundu.

Gizli servisin iç yazışması, Fransız ajanın, Mossad’ın Paris istasyon şefi ile akşam yemeğinde bir araya geldiğini ve yine bu kişinin ailesi ile Dubai’le tatile gideceğini söylemesine rağmen İsrail’i gittiğini ortaya koydu. İç yazışmada, ortak operasyona katılan  bazı Fransız ajanların bankalardaki şüpheli para transferi de Fransız gizli servisinin takibine takıldı. İç yazışmada, gizli servis içindeki hasarın tam detaylarının anlaşılması kapsamlı bir soruşturma yapılması istendi.

Le Monde, Fransa’nın, o tarihte  Mossad’ın ajanlarını devşirmeye çalışmasına resmi olarak tepki gösterdiğini ve istasyon şefi de içinde olmak üzere iki İsrail ajanını ülkeyi terk etmesini istediğini yazdı. Dönemin istihbarat şefi Bernard Squarcini’nin de yargı tarafından sorgulandığını kaydeden Le Monde, söz konusu iddiaların sorgu hakimleri tarafından hala araştırıldığını yazdı

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