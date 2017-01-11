İki yaşındaki çocuğun yüzünü asitle yaktı

KanAditya Raj henüz 2 yaşında… Bir gün yabancı bir adam tarafından kaçırılan talihsiz çocuğun yüzü o adam tarafından asitle yakıldı. Çocuğun annesinin iddiasına göre kadını takip eden hatta kocasından ayrılıp kendisiyle evlenmesini isteyen bir adam tarafında çocuk kaçırılmıştı.

Zavallı Aditya kaçırıldıktan bir gün sonra çöp kutusuna atılmış halde yüzü asitle yakılmış şekilde bulundu. Doktorlar çocuğun yüzünün yüzde yirmisinin yandığını, aynı zamanda omuzunda, her iki elinde ve ayağında yanıklar olduğunu ve gözlerinden birini kaybetmemesi için savaş verdiklerini açıkladı.



Aditya'nın durumu şu anda kontrol altında olsa bile hala ciddiyetini koruyor. Doktorlar çocuğun mutlaka plastik cerrahi operasyonları geçirmesi gerektiğini söylüyor.