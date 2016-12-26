İkinci el cep telefonu alanlar dikkat !

Dolardaki hızlı artış sebebiyle ikinci el telefon, tablet ve bilgisayar satışında büyük artış oldu. Ancak ikinci el elektronik eşya alanlar dikkat. Bilgisayarınızı ya da telefonunuzu satarken formatlasanız da, daha önceden içinde olan bilgiler ve kayıtlı olan şifreler kötü niyetli kişilerin eline geçebilir.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre ikinci el elektronik eşya alım-satımında güvenlik riskleri olduğunu söyleyen Corvues Bilişim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı/Bilişim Güvenliği Uzmanı Osman Demircan, “Satılan ikinci el bilgisayarların içinde bulunan hard diskler, veri hırsızlığını mümkün kılmaktadır. Her ne kadar bilgisayarformatlanıp satılsa da bu hard diskin içindeki veriler %99.9 oranında geri döndürülebilmektedir” dedi.

BİLGİSAYARINIZI SATTIĞINIZ KİŞİ KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZE ULAŞABİLİR

Bunun da bilgisayarı satın alan kişinin; daha önce kaydedilen özel resimleri, kişisel ve kurumsal dokümanları, eski sosyal medya yazışmalarını, kaydedilmiş kredi kartıbilgilerini ve özel kişisel verileri silinmiş olsa bile yeniden bilgisayara yükleyebileceği anlamına geldiğini anlatan Demircan, “Eğer bilgisayarınızı kötü niyetli bir ikinci kullanıcıya sattıysanız, o kişi kredi kartı bilgilerinizi kullanarak hesabınızı boşaltabilir; sizin adınıza alışveriş yapabilir. Hatta bilgisayarınıza nüfus cüzdanınızın kopyasını aldıysanız TC kimlik numaranız gibi kişisel bilgilerinize ulaşarak sahte bir şirket kurup sizi hacizlik duruma düşürebilir” dedi.BİLGİSAYARINIZI SATMADAN ÖNCE HARD DİSKİ ÇIKARTINAncak bu tür istenmeyen durumların önüne geçilebileceğini vurgulayan Osman Demircan, elektronik cihazın yeni sahibine teslim edilmeden önce hard diskinin çıkartılması ve cihazın hard disksiz olarak verilmesi gerektiğini söyledi.

İKİNCİ EL BİLGİSAYAR YÜZÜNDEN 'ÇOCUK TACİZİ' İLE SUÇLANABİLİRSİNİZ

Sadece ikinci el elektronik cihaz satanların değil, alanların da riski olduğunu belirten Demircan, “Herhangi bir şekilde teknik takip altındaki bir bilgisayarı, tableti ya da cep telefonunu satın aldıysanız kendinizi aklamanız zaman alacaktır. Yani cihazı satın aldığınız kişi bir çocuk tacizcisiyse ve o cihazdan bu tarz sitelere girdiyse adli takibe alınmış olma olasılığı çok yüksek. Siz de aynı cihazı kullanarak, ilk kullanıcının bıraktığı izler nedeniyle 'çocuk tacizcisi' damgası yiyebilirsiniz. İlk kullanıcı yüzünden bu suçla itham edilebilirsiniz. Aynı şekilde terör örgütü üyesi olmakla suçlanabilirsiniz” dedi.

GÜVENİLİR KURUMLARDAN ALIN

Demircan bu riskten de korunmak için alacağınız bilgisayarın ya da telefonun IP adresinin internet üzerinde yaptığı hareketlerinin kolayca sorgulanabileceğine dikkat çekti. Demircan, ikinci el elektronik cihaz satın alırken merdiven altı yerler ve internet sitelerinin değil, güvenilir kurumların tercih edilmesi ya da tanıdık bildik kişilerin cihazlarının satın alınmasını önerdi.