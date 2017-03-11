İkinci el 'cep'te sıfır vergi yolda

Türkiye'de yılda yolcu beraberindekiler de dahil olmak üzere 15 milyon cep telefonu satışı yapılıyor. Birinci el cep telefonunda önemli bir oran vergiye gidiyor. Fiyatın yaklaşık yüzde 40'ı vergi ve mali yükümlülüklerden oluşuyor. Satın alınan bir cep telefonu üzerinden TRT Bandrolü, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ödüyoruz.



İkinci el olarak satılan cep telefonlarından ise sadece yüzde 18'lik vergi alınıyor. Ancak ikinci el cep telefonu satışı genelde kayıtdışı yapıldığı için bu verginin tahsilatının çok da yapılamadığı belirtiliyor.



'Çekmecede duruyor'



Mobil İletişim Araçları Ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Sinan Ekşi, ikinci eldeki yüzde 18'lik KDV nedeniyle satışların kayıt dışına kaydığını vurgulayarak, bu verginin düşürüleceği yönünde yapılan çalışmaları desteklediklerini söyledi.



İkinci el telefonunu Kaçak yollarla satmak istemeyen milyonlarca kişinin telefonlarının çekmece köşelerinde eskiyerek ticari değerini yitirdiğini kaydeden Ekşi, “Türkiye'de yılda 10 milyon adedin üzerinde ekonomik değerini yitirmemiş ancak kullanılmayan cep telefonu rakamı oluşuyor. Bunlar ne satılabiliyor, ne de hurdaya ayrılabiliyor. Bu, 2016 yılında da milyarlarca liralık milli kaynağımızın israfına neden oldu. Atıl durumda bekleyerek ekonomik değerini kaybediyorlar. Vatandaş elindeki eski cihazını satarak gelir elde edemediği gibi ekonomimiz zarara da uğruyor” dedi.



Milliyet'in haberine göre, ikinci el telefonunu kayıt dışı alanların tekrar satarken zorluk çekmenin yanında kullanırken de büyük sıkıntılarla karşılaşabildiğini dile getiren Ekşi, “Satın alınan telefonun daha önceki sahibi tarafından yasadışı bir işlem yapılmışsa yeni sahibinin telefonu alırken faturası olmadığı için konuyu yasal mercilerde ispatı zor oluyor. Bu duruma düşenler karakola hatta mahkemeye gitmek zorunda kalıyor” diye konuştu.



KDV düşürülsün



MOBİSAD üyeleri, ikinci el cep telefonu satışlarında yüzde 18 olan KDV oranının, otomotivde olduğu gibi yüzde 1'e indirilerek, ikinci el telefon ticaretinin yasal yollardan yapılmasının önünün açılmasını ve çekmecelerde atıl duran cihazların ekonomiye kazandırılmasını bekliyor.



En çok talep aralık ve mayısta



Türk tüketicisinin farklı dönemlerde cep telefonu alım alışkanlıkları da var. En çok cep telefonu alımı kasım, aralık, mayıs ve haziran aylarında yapılıyor.



Bu alımların sadece yüzde 12'si 600 TL'nin altındaki fiyatlara satılan telefonlardan oluşuyor. Yüzde 22'si 600-1.000 TL, yüzde 36'sı 1.000-1.600 TL fiyat bandındaki ürünlerden, yüzde 30'u ise 1.600 TL ve üzerindeki cihazlardan oluşuyor. Türkiye'de ortalama cep telefonu kullanım süresi 2 yılı buluyor. İki yıl ya da daha az sürede kullanılan telefonlar ikinci elde değerlendiriliyor.

