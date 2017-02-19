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İKİNCİ KEZ EVLİLİK TEKLİFİ ALDI

İkinci kez evlilik teklifi aldı

Bülent Şakrak ile evli olan Ceyda Düvenci ikinci kez evlilik teklifi aldı.

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Bülent Şakrak ile 2015 yılında nikah masasına oturan ve ikkinci kez anne olmak için gün sayan Ceyda Düvenci ikinci kez evlenme teklifi aldı.

Güneş'te yer alan habere göre dün instagramda eşi Bülent Şakrak'ın yaptığı sürprizin fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu 'Benim gözümün ışığı... Sette takım elbise giymiş, çekim arası olunca 'Karıma bi daha evlenme teklifi etmeye gidiyorum' demiş çiçeklerle geldi eve... 'Benimle evlenir misin?' dedi. Şımarık pozlar verdi... Ölene kadar evet dedim. Her gün de derim... Bir tek sana, hep sana, ölene kadar...' dedi.

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