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İKİZ BEBEKLER 'FARKLI YILLARDA' DÜNYAYA GELDİ

İkiz bebekler 'farklı yıllarda' dünyaya geldi

Meksika’nın Sonora eyaletinde yaşayan bir kadın, ikiz bebeklerini 19 gün arayla dünyaya getirdi.

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Cindy Gomez adlı kadına doğumun beklenenden erken başlaması üzerine gittiği sağlık merkezinde hamilelikle ilgili sorunları bulunduğu söylendi.

Gomez, doktorların riskli doğum uyarısına rağmen erkek olan ilk bebeğini normal yolla dünyaya getirdi. Gomez, doktorların uyarılarına karşılık ikinci bebeğini de dünyaya getirmek istediğini söyledi.

Doğumu hakkında Meksika'da yayın yapan Televisa televizyonuna konuşan Gomez, "Doktorlar doğumun çok riskli olduğunu söyledi. Kocamla bebeğe bir şans vermeyi kararlaştırdık. Ben de doğal bir doğum olması için karnımdaki bebekle 19 gün bekledim. Sonrasında doktorlar bebeğimi başarılı bir sezaryenle dünyaya getirdiler." dedi.

Farklı gün, ay ve yılda dünyaya gelen ikizlerin ilki 25 Aralık 2016'da, diğeri 13 Ocak 2017'de doğdu. Bebeklerin ikisinin de yaklaşık 1 kilogram ağırlığında olduğu ve en az 3 ay boyunca hastanede tutulacakları bildirildi.

AA
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