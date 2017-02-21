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İKİZLERİ ÖKSÜZ BIRAKAN SÜRÜCÜYE TAHLİYE

İkizleri öksüz bırakan sürücüye tahliye

Bursa'da ikiz çocukların anne ve babasının ölümüne neden olan sürücünün avukatı, davada Erdal Tosun'un öldüğü kazayı emsal gösterdi.

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Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde, park ettikleri otomobillerinde orman yangınını izleyen 33 yaşındaki Deniz Ç. ile eşi 34 yaşındaki Seyit Ç.'nin araçlarına hızla çarparak ölümlerine, arkada oturan ikiz kızlarından 5 yaşındaki Ceren'in yaralanmasına neden olan Ercan M. 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Nilüfer İlçesi'nde oturan Deniz ve Seyit Ç. çifti, 2015 yılının Ağustos ayında ikiz kızlarından Beren'i yakınlarına bırakırken, Ceren'i yanlarına alıp otomobilleri ile şehir turuna çıktı. Çekirge çifti, Mudanya Yolu üzerinde etkili olan orman yangının merak ettikleri için izlemek üzere Tepedevrent Mevkisi'ne geçti. Burada yol kenarına park ettikleri otomobillerinde yangını izleyen Çekirge çiftinin aracına, iddiaya göre aşırı hız yapan ve zikzak çizerek giden 35 yaşındaki Ercan M. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada şoför koltuğunda bulunan Seyit Ç. ile yanında oturan eşi Deniz Ç. öldü, arka koltukta oturan kızları Ceren ise hafif yaralandı. Aynı kazada Ercan M. yönetimindeki otomobilin çarptığı diğer araçta bulunan Sinan A. ile eşi, kızı ve torunu da yaralandı. Olayın ardından Mudanya Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olan Ercan M. tutuklandı.

İkizleri öksüz bırakan sürücüye tahliye

Hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" ve "Yaralamak" suçlarından dava açılan tekstil ticareti yapan Ercan M. yaptığı savunmasında, kaza akşamı yangın nedeniyle yolun duman kaplı olduğunu, öndeki aracın aniden fren yapması sonucu kazanın meydana geldiğini belirterek ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise şifa diledi.

ERDAL TOSUN'UN ÖLDÜĞÜ KAZAYI EMSAL GÖSTERDİ

Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirlenen Ercan M.'nın karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı sanığın 22.5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Duruşmada söz alan sanık Avukatı İstanbul'da bir süre önce Sanatçı Erdal Tosun'un öldüğü trafık kazasını örnek göstererek, "Orada da gazetelerden okuduğumuz kadarıyla aşırı hız vardı. Her davayı ayrı ayrı değerlendirmek lazım. O sürücü 45 günlük tutukluluk halinin ardından serbest bırakılmıştı. Müvekkilimin tahliye edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Müşteki Avukatı'nın "Kaza sebebiyle bir aile yok olmuştur. Birden fazla kişi yaralanmıştır. Emsal bir karar olmasını istiyoruz" dedi. Yargılama sonunda mahkeme heyeti Ercan M.'ye toplam 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti daha sonra oy çokluğu ile sanığın adli kontrol koşulu ile serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Yaklaşık 18 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Ercan M. Yargıtay'ın cezayı onaylaması halinde kalan cezasını çekmek için tekrar cezaevine girecek.

DHA
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