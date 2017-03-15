İkramiye paraları memurlardan geri istendi

Tüm Yerel-Sen Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu, toplu sözleşmedeki bayram ikramiyesiyle ilgili olarak ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Tüm Yerel-Sen Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada; "Bazı yerel basın organlarında,internet ortamında ve sosyal medya unsurlarında Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sendikamız Tüm Yerel-Sen arasında imzalanan ve 2014/2016 yıllarını kapsayan toplu sözleşmedeki bayram ikramiyeleri ile ilgili olarak gerçekleri yansıtmayan kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik malum çevrelerce yürütülen karalama çalışmaları nedeniyle bu açıklama zorunlu hale gelmiştir.

2014/2016 yıllarını kapsayan Toplu sözleşmemizde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan tüm memur personele her ay maaşlara ilave olarak yasa ile sınırları belirlenmiş tutar olan brüt 731,00 TL, ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramlarında brüt 730,00 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıştır.

Büyükşehir belediyemizde Sayıştay tarafından yapılan dönem denetlemelerinde ödenen iki adet bayram ikramiyesinin ödenmesinin uygun olmadığı görüşüne varılarak ödemenin durdurulması ve daha önce ödenen ikramiyelerin iade edilmesi kararına varılmıştır. Ankara ve Kayseri Büyükşehir Belediyelerinde mızrak çuvala sığmazken örtbas edilmeye çalışılmış olmasına rağmen Aydın Büyükşehir Belediyemizde çalışan memurların ekonomik sosyal hayatına destek sağlanması ve dini bayramlarda dayanışmayı esas alarak yılda iki kez ödenen ikramiyenin SAYIŞTAY tarafından durdurulması manidardır. Anılan uygulamalar ve yasal düzenlemeler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi yeni kurulmuş, sanki Aydın'da 1881'den bugüne Aydın'da hiç belediye yokmuş gibi gösterilip, belediyemizde çalışan emekçiler 2014 yılında işe girmiş gibi değerlendirilip ikramiyelerimiz sayıştay sorguları ile gasp edilmiştir.Ki sayıştay savcısı bu konu ile ilgili "Sözleşme hükümlerinde var olduğu için ödenmesi gerekir" görüşü vermiş olmasına rağmen bu gasp hukuksuzca uygulanmıştır.

Halihazırda bu ikramiyeler ile ilgili Sayıştay üst kurulu nezdinde temyiz işlemleri devam etmekte iken belediyemize ödemelerin yaptırılması yönünde tebligat yapılmış hukuki sürecin işleyişi gereği de zorunlu olarak ödeme yapılanlara bu husus tebliğ edilmeye başlanmıştır.

Bu durumu fırsat bilen malum çevreler de parayı ödemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu imiş gibi yanlış mesnetsiz ve yıpratmaya yönelik dedikodular yaymakta gecikmemişlerdir.

Emekçilerin haklarının verilmesi konusunda hassasiyetinden ve samimiyetinden asla şüphemiz olmayan sayın başkan hukuki süreç sonunda lehte karar çıkması halinde bugüne kadar ödenmeyen ikramiyelerin de ödeneceği yönünde söz vermiş olup her yurttaşın uyması gereken adli ve idari kararları uygulamaktadır.Bu nasıl bir mantıktır ki mahkeme kararına uyuyor diye karalama yapmaya çalışılıyor.

Şunu iyi bilmekte fayda var: biz çalışanlar olarak sayın başkanın emeğe ve emekçiye saygısının ne kadar ön planda olduğunu Emek Bayramındaki dayanışmasından biliyoruz. Emekçilerin kazanımlarını bir bir gasp eden zihniyete hizmet edenler bu durumdan ekmek çıkaramayacaktır. Başka suları bulandırıp balık tutmaya çalışsınlar. Zira bu su bulanmayacaktır. Biz şartlar ne olursa olsun emeğe saygı duyan emekçinin yanında duran her yönetimin yanında saf tutarız.

Üyelerine yönelik baskıya ve sömürüye karşı mücadele eden,üyelerinin daha ileri ekonomik, demokratik, hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi amaçlayan; bu amaca ulaşmak için demokratik ilkelerden sapmadan sendika içi demokrasiyi en geniş anlamda savunan, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, engelli ve meslek farkı gözetmeksizin bütün üyeler arasında amaçları doğrultusunda birlik ve dayanışmayı geliştirmeyi, çevre ve ekolojik yapıyı korumayı ve kültürlerini yaşatmayı amaçlayan; bağımsız, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığını temel alan; Atatürk'ün önderliğinde kurulan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve ulusal çıkarları korumak, sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü çabayı gösteren ve bunun için mücadele eden sendikamız Tüm Yerel-Sen bu konunun takipçisi olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.