İlçe emniyet müdürlüklerine bağlı çekiciler korsan mı?

İstanbul trafiğinde yetki karmaşası yaşanıyor.

Uygunsuz yere park eden sürücülerin araçalarını bulunduğu yerden çekme yetkisi Trafik Vakfı'na bağlı çekicilerde.

Hem ceza yazma hem de aracı otoparka çekme yetkileri var.

Bu araçların kapısında Trafik Vakfı'nın logosu bulunuyor.

Ancak son zamanlarda ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerde araçları çekmeye başladı.

Kanunen bu yetki sadece Trafik Vakfı'nın araçlarında.

Ama ilçe emniyet müdürlükleri de iddiaya göre araç kiralayarak böyle bir görevi yerine getirmeye başladı.

Hatta yine iddiaya göre bu çekiciler sivil kişilere ait.

Oysa ilçelerdeki ekiplerin görevi araçları çekmek değil.

Ortada sadece güvenlik ile ilgili bir durum olduğunda şüpheli aracı otoparka götürebiliyorlar.

Ortada tam bir kaos var.

Vatandaş durumdan habersiz. Ama aracı Trafik Vakfı tarafından da çekilse ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından da çekilse yapabileceği birşey yok.