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İLHAM ALİYEV EŞİNİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLARAK ATADI

İlham Aliyev eşini Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadı

Azerbaycan'da yapılan Anayasa değişikliğiyle "cumhurbaşkanı yardımcıları" makamları oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Aliyev, eşini yardımcı olarak atadı.

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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in (55), Mihriban Aliyeva'yı (52) anayasanın ilgili maddeleri gereği "cumhurbaşkanı birinci yardımcısı" görevine atadığı bildirildi.

REFERANDUMLA DEĞİŞTİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre; Azerbaycan'da 26 Eylül 2016'da yapılan referandumla anayasada bazı değişiklikler yapılmıştı. Seçmenlerin yüzde 86,6'sının "evet" oyu kullandığı referandumla, "cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı" ve "cumhurbaşkanı yardımcıları" makamlarının oluşturulmasını karar verilmişti.

Yeni anayasaya göre bu makamlara atamalar ve görevden almalar cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanının olmadığı durumlarda tüm yetkileri, dokunulmazlık hakkına sahip cumhurbaşkanı birinci yardımcısına geçecek.

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