  • Babadan kızı ve damadına korkunç pusu
  • Yusuf Halaçoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye ''yeni parti'' yanıtı
  • ''Yeni sistemin temeli güven ve istikrar''
  • Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
  • GENAR son anket sonuçlarını açıkladı

İLHAM ALİYEV KARISINI YARDIMCISI OLARAK ATADI

İlham Aliyev karısını yardımcısı olarak atadı

Azerbaycan, Devlet Başkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'yı yardımcısı olarak ataması üzerine bir kez daha dünyanın gündemine oturdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Aliyev başkanlığını üstlendiği Güvenlik Konseyi Toplantısı esnasında atama açıklamasını yaptı. Aliyev’in yayınladığı kararnamede eşinin hangi sorumlulukları üstleneceği belirtilmedi.

Ancak hem First Lady hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Mihriban Aliyeva’nın eşinin ardından Başkanlık koltuğu için en güçlü aday konumuna yükseldiği belirtiliyor.

Mihriban Aliyeva, Güvenlik Konseyi’nde görevi kabul ederken, şunları söyledi: “Sayın Başkan, bana olan bu yüksek güveninizden ötürü size yürekten şükranlarımı ifade etmek isterim. Bahsettiğiniz her başarı ve kazanımımın ardında sizin yardım ve desteğiniz var.

Atama haberi Türk medyasına yansır yansımaz sosyal medyada birbirinden ilginç yorumlar yer aldı. En dikkat çeken ifadelerden biri ise “yetki tek evde toplandı” oldu.

Mihriban Aliyeva, geçen yıl Türkiye’ye First Lady olarak gelmişti. Bu atamın ardından, tabii ki görevden alınmadığı takdirde, Türkiye’ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak resmi ziyaret düzenleyebilecek.

yetki.jpg

YETKİ REFERANDUMLA GELDİ

Geçen yıl Eylül ayında yapılan ve halkın büyük desteğiyle sonuçlanan referandumla güçlü bir başkan yardımcılığı pozisyonu yaratan Aliyev, Devlet Başkanı’nın görev süresini ise 5’ten 7 yıla çıkarmıştı.

Geçen yıl sızdırılan ABD diplomatik yazışmalarında, Mihriban Aliyeva’nın milletvekili olmasına karşın, siyasi konular hakkında çok az bilgi sahibi olduğu belirtiliyordu.

2010’da Wikileaks tarafından sızdırılan bir başka belgede ise Aliyeva’nın yaptırdığı estetik ameliyatlar nedeniyle mimiklerini gösteremediği yazılmıştı.

Tıp eğitimi alan ve Haydar Aliyev Vakfı’nın başkanlığını yapan 52 yaşındaki Aliyeva, Azerbaycan’ın en varlıklı işadamlarından Arif Paşayev’in kızı.

419
-
Yüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldüYüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldü
Kılıçdaroğlu hükümete yüklendiKılıçdaroğlu hükümete yüklendi
HDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASIHDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASI
Alman medyasından yeni bir karalama kampanyası mı ?Alman medyasından yeni bir karalama kampanyası mı ?
Akşener'den Bahçeli'ye anında cevapAkşener'den Bahçeli'ye anında cevap
''Darbeci haini vuran kahraman aslanım''''Darbeci haini vuran kahraman aslanım''
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezasıAdana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezası
Herkesin gözü Rakka'da ! Altından bakın neler çıktıHerkesin gözü Rakka'da ! Altından bakın neler çıktı
Ahmet Türk'ten sürpriz 'Bahçeli' açıklamasıAhmet Türk'ten sürpriz 'Bahçeli' açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS