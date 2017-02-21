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İLHAN MANSIZ: "BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ ?"

İlhan Mansız: "Böyle bir şey olabilir mi ?"

Survivor 2017'de Berna Keklikler ile tartışma yaşayan İlhan Mansız olayı arkadaşlarına böyle anlattı.

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'Survivor 2017'de dün ekranlara gelen ödül oyunu sonrası Berna Keklikler ile tartışma yaşayan İlhan Mansız, olayın detaylarını adada takım arkadaşlarına anlattı.

Kazandıkları ödül oyununun ardından rakip takımdan Berna Keklikler ile tartışma yaşayan İlhan Mansız, ünlüler adasında olayın detaylarını anlattı.

İlhan Mansız'dan Kartal sevinci

"BERNA DİREKT ATLADI"

Eski milli futbolcu, "Oyunu kaybetti. 'Kazanmamı istemiyorlar' dedi. 'Hem bizden hem karşı takımdan istemiyorlar' dedi. Karşı takımın, yani bizim sayı kazanmanı istememiz gibi bir şey olabilir mi? Sonra seremonide Serhat, 'İlhan abi ben senin kazanmanı istemiyorum' diye şaka yaptı. Berna yanımdan geçerken direkt üzerine atladı" ifadelerini kullandı.

Ünlüler takımından Serhat Akın ise "Berna 'Yalancılar' falan dedi de çözemedim yani. 'Görüşeceğiz' de dedi. O oynarken kimse sesini çıkarmayacakmış. Biz gidelim, tek yarışsın o zaman" şeklinde konuştu.

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