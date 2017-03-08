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İLHAN MANSIZ SÖZ VERDİ

İlhan Mansız söz verdi

Survivor 2017'de ailesiyle görüşen yarışmacı İlhan Mansız söz verdi.

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'Survivor 2017'de dün akşam yayınlanan iletişim ödülü oyununun kazanan ünlüler takımı, ailelerinden gelenleri görünce duygusal anlar yaşadı.

Ünlüler takımı, geçtiğimiz hafta kaybettiği ve büyük üzüntüye neden olan iletişim ödülünü best-of mücadelesinde kazanmayı başardı. 'Survivor 2017'nin başarılı yarışmacılarından İlhan Mansız, takım arkladaşlarıyla birlikte anne ve babasından gelen görüntülü mesajları görme imkanını buldu.

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Haftalar sonra aile özlemini gideren eski milli futbolcu, "Oğlum Allah yardımcın olsun. Başarılarının devamını dileriz. Allah hepinizi kazadan ve sakatlıklardan korusun. Selamlar" mesajıyla moral depoladı.

İlginç bir itirafta da bulunan İlhan Mansız, "Anne baba sizi çok seviyorum. Bugüne kadar çok fazla yurt dışında yaşadığım için size zaman ayıramadım. Söz, döndüğümde çok daha fazla zaman ayıracağım" ifadelerini kulandı.

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