İLHAN MANSIZ SURVİVOR'A DEVAM EDEBİLECEK Mİ ?

İlhan Mansız Survivor'a devam edebilecek mi ?

Survivor 2017'de rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İlhan Mansız'dan iyi haber geldi.

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Ünlüler takımında mücadele eden İlhan Mansız, pazartesi günü Oyun öncesi rahatsızlanmış, arkadaşları hemen doktora haber vermişti. İlk tedavisi adada yapılan eski milli futbolcu, serum bağlanmasına rağmen ağırlarının devam etmesi üzerine tekneyle hastaneye kaldırılmıştı.

İlhan Mansız hayranları, başarılı yarışmasının sağlık durumunu ve 'Survivor'a devam edip edemeyeceğini merak ediyordu. Beklenen açıklama sosyal medyadan yapıldı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor 2017'nin resmi Twitter hesabından, "Ödül oyununu kim kazanacak? İlhan Mansız'ın geri dönüşüyle Ünlüler nasıl bi performans sergileyecek?" mesajı yayımlandı. 

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