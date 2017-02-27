İlhan Mansız'dan Survivor itirafı

Survivor 2017'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu ve takımlar birbirlerini iki tur sonunda yenmeyi başaramadı.

İlk turda başarılı bir performans sergilemesine karşın best-off'ta yer almayan İlhan Mansız, bu kararın nedenini açıkladı.

İlhan Mansız, best-of'a kalan mücadelede sakatlık olma ihtimali sebebiyle kendini riske atmak istemediğini ve takıma zarar verebileceği ihtimaline karşı mücadelede yer almadığını söyledi.

"TAKIMA ZARAR VEREBİLİRDİM"

Eski milli futbolcu, "Dokunulmazlık oyununda ben de best-off'a çıkabilirdim, ama çıksaydım adalem yırtılabilirdi veya yüzde 100 performansımı sergileyemezdim. Yani takıma zarar verebilirdim. O anlamda daha dürüst olunması gerekiyor" dedi.

'Survivor 2017' yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler, ikincisini ise ünüler takımı kazandı. Sabriye ve Fatih'in ardından Sadin ve Erdi elenme adayı oldular.