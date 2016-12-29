İLK DİJİTAL BANKA ATOM BANK

İlk dijital banka Atom Bank

İngiltere'de kurulu ancak hiç şubesi bulunmayan Atom Bank, kredi vermeye başladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İngiltere'de hiç şube kurmadan açılan, tamamen dijital banka Atom Bank, dijital mortgage adı verilen konut kredisi de vermeye başladı.

Bankanın CEO'su Mark Mullen, "Bankalar insanların hayalleri ile oynuyor. Süreçleri zorlaştırıyorlar. Biz bunu olumlu bir tecrübeye çevirmeye çalışıyoruz. Bu mortgage kredilerinde bir devrim özelliği taşıyor" dedi.

733
Devlet Başkanı porno film izlerken yakalandıDevlet Başkanı porno film izlerken yakalandı
Fatih Portakal'a piyango çıkarsa ne yapacak?Fatih Portakal'a piyango çıkarsa ne yapacak?
2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı
Piyangoyla kararan hayatlar...Piyangoyla kararan hayatlar...
Eski eşinin sevgilisini görünce...Eski eşinin sevgilisini görünce...
HDP'li Aysel Tuğluk tutuklandıHDP'li Aysel Tuğluk tutuklandı
Anayasa anketinden şaşırtan sonuçlarAnayasa anketinden şaşırtan sonuçlar
FETÖ operasyonlarında aranan 327 asker yakalandıFETÖ operasyonlarında aranan 327 asker yakalandı
Atatürk'e hakaret eden 2 kişi için karar verildiAtatürk'e hakaret eden 2 kişi için karar verildi
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS