İLK HEDEF REİNA DEĞİLMİŞ !

İlk hedef Reina değilmiş !

Yılbaşı gecesi İstanbul'u kana bulayan teröristin ilk hedefinin Taksim olduğu öğrenildi.

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Taksim Sahaf Festivali’nin düzenlendiği alanda selfie görüntüleri ortaya çıkan teröristin İstiklal Caddesi’nde 10 gün keşif yaptığı ve eğlence mekanlarını incelediği iddia edildi...

Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'in haberine göre İstanbul'un ünlü gece kulübü Reina'daki yılbaşı kutlamalarında ölüm saçan teröristin ilk hedefinin Taksim'deki ünlü bir eğlence mekanı olduğu iddia edildi. IŞİD'li saldırganın 10 gün boyunca İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı ancak polisin aldığı geniş güvenlik önlemlerinin ardından Reina'ya saldırı düzenlediği düşünülüyor. 13 Kasım'da sona eren Taksim Sahaf Festivali'nin olduğu alanda yaptığı selfie basına yansıyan teröristin birden fazla pasaport taşıdığı, profesyonel bir suikastçı olduğu da tespit edilenler arasında. Saldırganın 15 gün önce Konya'dan İstanbul'a geldiği olay günü Zeytinburnu'ndan taksiye bindiği belirlendi.

KIRGIZİSTAN PASAPORTLARI İNCELİYOR

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Basın Sözcüsü Rahat Süleymanov, Kırgız istihbarat servisinin, başta sosyal medya olmak üzere basında yer alan haberlerin yanı sıra failin pasaportunun fotoğraf ve bilgilerinin incelenmesi ve gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Türk güvenlik güçleri ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Süleymanov, sosyal medyada yer alan pasaport fotokopisini incelemeye aldıklarını da belirtti. Bu arada teröristin 15 Aralık günü Konya'dan otobüsle İstanbul'a giderken görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 2 GÖZALTI

Terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 14'e çıktı.

Atatürk Havalimanı'nda yabancı uyruklu 2 kişinin emniyete götürüldüğü öğrenildi. Saldırının gerçekleştiği gece kulübü çevresindeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Sözcü
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