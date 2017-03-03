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İLK KEZ ALTIN FİYATLARINI YAKALADI

İlk kez altın fiyatlarını yakaladı

Dijital para birimi Bitcoin'in fiyatı, ilk kez bir ons altının fiyatını yakaladı.

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Dijital para birimi Bitcoin'in fiyatı, ilk kez bir ons altının fiyatını yakaladı.

Bitcoin fiyatı bugün 1273,08 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda ise 1262,44 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoin fiyatı dün bir ara 1281,21 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

Uluslararası piyasalarda ise spot altının onsu 1236,35 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından 1233,66 dolar seviyesinde.

Hali hazırda piyasada 16.194.063 Bitcoin bulunuyor ve bunların toplam piyasa değeri 20,45 milyar dolar.

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