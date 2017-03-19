İlk sürücüsüz metro hattı tartışması

Temeli 2012 yılında atılan ve büyük bir bölümü tamamlanan, Türkiye'nin sürücüsüz ilk metro hattı Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metrosu'nun tamamlanması için 112 milyon Avro tutarında kredi ile dış borçlanmaya gidilmesi talebi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde tartışmaya yol açtı. 20 kilometrelik projenin hat güzergahında bir değişikliklik olmadığı halde zamanında bitirilmemesini eleştiren CHP'li Meclis üyeleri Metronun yanlış ve eksik projelendirildiğini savundu.

112 MİLYON AVRO KREDİ TEMİN EDİLECEK

Plan Bütçe Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun birlikte hazırladığı rapora göre, "Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri" projesi kapsamında, işin ilerleyişi esnasında işlevselliği artırmak, mevcut alanları verimli şekilde kullanabilmek, hatların entegrasyonu, otopark ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, yapım güvenliğinin sağlanması gibi sebeplerle projenin kalan işlerinin bitirilebilmesi için" keşif artışı gerektiği belirtildi. 564 milyon Avro'luk tutara karşılık gelen işin tamamlandığı ancak metronun kalan kısmı için yüzde 19,99 oranında keşif artışı yapılması uygun bulundu. Keşif artışına karşılık gelen toplam "112 milyon Avro tutarında kredi temin edilmesi" gerektiği belirtildi.

"BİTİRİLECEK DENİLEN TARİHİN ÜZERİNDEN 18 AY GEÇTİ"

İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın 2012 yılındaki "20 kilometrelik Üsküdar-Çekmeköy metrosunu 38 ay gibi rekor bir sürede tamamlayacağız" sözlerini hatırlatan CHP'li Meclis üyesi Hakkı Sağlam "Aradan 18 ay geçti. Bu güne kadar bize metronun neden bitirilmediğine dair bilgi verilmedi" dedi. Plan Bütçe Komisyonunun CHP'li üyesi Tarık Balyalı ise "Özellikle metro ihaleleri öncesinde plan, proje, zemin etüdü gibi konularda danışmanlık alıyoruz. Bu çalışmalar için de çok ciddi para ödüyoruz. Ama görünen o ki arkadaşların yaptığı bütün çalışmalar yanlış. Sonuçta verdiğimiz para boşa gitmiş oldu ve üzerine 112 milyon avro daha para ödeyeceğiz" dedi.

"HAZIR ELBİSE ALMAK YERİNE TERZİYE DİKİM YAPTIRMAYA BENZİYOR"

AK Partili Meclis üyesi, Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter eleştirileri yanıtlayarak projede yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi. Yerin altına inildiği zaman projenin öngörülemez noktalarının olabileceğini söyleyen Yeter, "Projeyi fiiliyata geçirdiğiniz zaman değişebilir. Hazır elbise almak yerine terziye dikim yaptırmaya benziyor" örneğini verdi. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Aydın ise projenin zamanında bitirilmediği eleştirilerine "Bir yerin teslimi uzadı diye bu kadar uzatmanın ne anlamı var" diyerek tepki gösterdi.

CHP'Lİ ÜYEDEN HOLLANDA BANKASI İDDİASI

CHP'li Meclis üyesi Abdulhadi Akmungan da dış borçlanmayla ilgili olarak "Bize bilgi veren bürokratlar bunun bir Hollanda bankası olduğunu söylediler, buna eminim. Hollanda ile kardeş şehir protokollerinin iptal edildiği bir dönemde Hollanda bankası ile yapılan bu borçlanmayı son derece garip buluyorum" dedi. Akmungan'ın iddiasına yanıt veren AK Partili Meclis üyesi, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Erdal Yılmaz "Şu anda görüşülen herhangi bir banka yoktur, daha teklifler alınmamıştır" dedi. Konuşmaların ardından oylanan teklif CHP'li üyelerin "hayır" oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.