İlk Türk, Müslüman ve kadın başbakan olacak

Romanya’da genel seçimlerin galibi Sosyal Demokrat Partinin lideri Liviu Dragnea, başbakan olarak Sevil Shhaideh’i önerdi.

Romanya’da 11 Aralık’ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Partinin lideri Liviu Dragnea, Sevil Shhaideh’i başbakan olarak önerdi. Önerinin Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve parlamento tarafından kabul edilmesi halinde 52 yaşındaki Shhaideh, Romanya’nın hem ilk kadın hem de ilk Müslüman başbakanı olacak.

Sosyal Demokratik Parti, 11 Aralık’ta yapılan seçimden galip çıkmayı başarmıştı.