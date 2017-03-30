İlk yerli dizel motor üretildi

TÜMOSAN; TÜBİTAK desteğiyle 2012 yılında başlattığı “Yeni Nesil Dizel Motor Geliştirilmesi” projesi çerçevesinde geliştirdiği 155-1000 arası beygir gücü ailesinin ilk iki üyesini hazır hale getirdi. 4 silindirli 4.5 litre ve 6 silindirli 6,8 litre motorlarının ateşlemesi TÜMOSAN Konya Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

4 silindirli 4.5 litre ve 6 silindirli 6,8 litre motorlarının ateşlemesi TÜMOSAN Konya Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

Motor üretimindeki 40 yılı aşkın tecrübesiyle 45-185 BG aralığındaki dizel motor üretimine devam eden TÜMOSAN, dünyada dizel motor teknolojilerindeki gelişmeler ile firma ve ülkemizin ihtiyaçlarını da dikkate alarak 2012 yılında TÜBİTAK destekli “Yeni Nesil Dizel Motor Geliştirme” projesini başlatmıştı. Dünyada dizel motorlarda kullanılan en son teknoloji olan yüksek basınçlı püskürtme-yanma teknolojisine (Common Rail) sahip motor ailesi geliştirme hedefi için çalışan Türk mühendisler, yüksek basınç artış oranlı turboşarj ve milli olarak geliştirilecek elektronik kontrol ünitesine sahip 155 beygir gücünden 1000 beygir gücüne kadar geniş bir yelpazede modern bir motor ailesinin ilk iki üyesini tamamladı.

İLK ATEŞLEMESİ BAŞARIYLA YAPILDI

Proje kapsamında sıralı 4 silindirli 4.5 litre ve 6 silindirli 6.8 litre yeni tasarım motorunun prototipinin imalatı ve ilk ateşlemesi 2016 yılında başarı ile gerçekleştirildi. Bu motor ailesinin 4 ve 6 silindirli ilk iki üyesinin performans ve kalibrasyon çalışmaları devam ediyor. 4 silindirli 5.2 litre ve 6 silindirli 7.8 litre versiyonlarının tasarım ve analiz çalışmalarını da Türk mühendisleriyle sürdürüyor.

SIRADA 6 VE 10 SİLİNDİRLİ VAR

Projenin devamında ise şirket, sıralı 6 silindir 9 litre ile V tipi 8 ve 10 silindirli dizel motorlarla 450-1000 BG aralığında ticari ve askeri ihtiyaçlara cevap verecek ürünlere ilişkin çalışmalar başlatmayı planlıyor. TÜMOSAN'ın bu hamlesiyle Türkiye, yeni motor ailesi ile dizel motor teknolojisinde, dünyadaki diğer dizel motor teknolojisine sahip ülkelerle rekabet imkanı elde edecek.