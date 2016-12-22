İLKER İNANOĞLU GÖZÜNÜ PATLATTI

İlker İnanoğlu gözünü patlattı

Yapımcı ve oyuncu İlker İnanoğlu, paylaştığı fotoğrafla takipçilerini korkuttu.

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Sağ gözünde ciddi bir morluk görünen İlker İnanoğlu, sosyal medyada yayımladığı fotoğrafa ,"Birinci raundda gözu patlattık BLACK EYED PEAS" notunu yazdı.

İnanoğlu bu görüntüsünün gerçek mi yoksa makyaj mı olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı.

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