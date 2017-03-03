İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu evleniyor mu ?

Geride bıraktığımız gün final yapan Poyraz Karayel dizisinin güzel oyuncusu Burçin Terzioğlu, aynı projede birlikte yer aldığı sevgilisi İlker Kaleli ile evlenip evlenmeyeceğine dair sorulara yanıt verdi. Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘En İyiler Ödül Töreni’inde ‘En iyi Kadın Oyunu Ödülü’alan Burçin Terzioğlu, sevgilisi İlker Kaleli ile evlenecekleri yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Oyuncu, “Öyle bir şey yok. Evlilik düşünmüyoruz” dedi.