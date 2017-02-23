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İLKÖĞRETİM OKULUNDA MİDE BULANDIRAN TACİZ

İlköğretim okulunda mide bulandıran taciz

Van'da bir ilköğretim okulunda 9-10 yaşlarındaki öğrencilerin uğradığı iğrenç taciz Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü !

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Türkiye bugün Van'ın Edremit ilçesinde 9-10 yaşlarında bir öğrencinin uğradığı taciz haberiyle çalkalanıyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman'ın köşesine taşıdığı iğrenç iddialara göre;

20 yıllık bir öğretmen okuldaki kız öğrencileri ders bittikten sonra etüt yapmak için okulda tutuyor. Öğrencileri kucağına alana öğretmen öğrencilerin eteklerini kaldırıp, külotlu çoraplarını ve iç çamaşırlarını indirerek taciz etmiş...

Bu iğrenç taciz iddiasında en vahimi ise olayın bir kez değil sürekli yaşandığı ve birden çok öğrencinin öğretmenleri tarafından tacize uğraması.

Ayşe Arman, tacize uğradığını iddia eden öğrencilerden birinin avukatı ile yaptığı röportajın her satırı daha fazla mide bulandırıyor. Çünkü avukat hanım pek çok öğrencinin bu iğrenç tacize mağruz kalmasına rağmen sadece 2 öğrencinin şikayetçi olduğunun bilgisini veriyor.

ÖĞRETMEN TAHLİYE EDİLDİ

Taciz iddiaları mide bulandırırken asıl darbe ise yargıdan geliyor. Şikayetler üzerine açılan davada kız öğrencilerin "bakire" oldukları tespit edilince öğretmen serbest kalıyor.

OKUL KORİDORLARINDA KÜLOTLU ÇORABI İNMİŞ VAZİYETTE KOŞAN BİR KIZ ÖĞRENCİ...

Mahkemeye kayıtlarına 9 yaşında bir kız öğrencinin okul koridorlarında külotlu çorabı inmiş vaziyette görüldüğü notu da düşüyor...

Ayşe Arman'ın yazısı için tıklayın...

 

 

Hürriyet
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