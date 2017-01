İlkokul mezunu personel alınacak

İlkokul mezunu uzman çavuş ve uzman onbaşı alımı konusunda çıkarılan yeni Kanun Hükmünde Kararname, birçok vatandaş için umut kapısı oldu.

Çeşitli sebepler dolayısıyla eğitimine devam edememiş vatandaşların TSK bünyesinde çalışmalarının yolunu açan kararname, ilkokul mezunu uzman çavuş ve onbaşı olmak isteyenlerin heyecanlanmasına neden oldu. Peki İlkokul mezunları uzman çavuş olabilir mi? İşte merak edilen detaylar

İlkokul mezunu uzman çavuş ve onbaşı alımı için çıkarılan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlkokul mezunu yüz binlerce vatandaşa yeni bir umut olan TSK'nın uzman çavuş personel alımı, ülke genelinde birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Peki ilkokul mezunu uzmna çavuş ve onbaşı alımı nasıl yapılacak? İşte TSK personel alımı konusunda tüm detaylar



İLKOKUL MEZUNLARI UZMAN ÇAVUŞ VE ONBAŞI OLABİLECEK Mİ?



İşte, ilkokul mezunlarının uzman çavuş ve onbaşı olabilmelerinin önünü açan 681 sayılı kanun hükmünde kararnamenin tamamı:



MADDE 65- 3269 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



"EK MADDE 1- İlköğretim mezunlarından ihtiyaç duyulacak özel ihtisası gerektiren sınıf, branş ve ihtisaslarda çok üstün başarı belgesi alanlar; kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının kararı ile uzman erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde lise mezunu olma şartı aranmaz."



UZMAN ONBAŞI VE ÇAVUŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Yeni Kanun Hükmünde Kararname ile açıklanan ilkokul mezunu uzman onbaşı ve çavuşların mesleğe alınmalarıyla ilgili şartlar, TSK tarafından henüz yayınlanmadı. Fakat uzman onbaşı ve çavuşların normal şartlar altında personel alımı şu şartlar altında yapılmaktadır;



*01 Ocak itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olmak.



*Askerlik hizmetini tamamlamış veya yapıyor olmak.



*Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak.



*Askerlik hizmeti devam eden adaylar için başvuru kılavuzunda belirtilen tarihten önce terhis olacak olmak.



Adaylar seçim aşaması sınavlarına geldiklerinde öncelikle başvuru evraklarının incelenmesi / kayıt kabul faaliyetleri yapılmaktadır. Burada yapılacak kontrollerde başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilmektedir.



Yazılı sınavda; sözel (Atatürkçülük ve inkılap tarihi, kompozisyon vb.) ve sayısal (temel matematik, dört işlem vb.) konulardan oluşan toplam beş soru sorulmaktadır. Yazılı sınav sonuçları mülakat esnasında değerlendirilmektedir. Yazılı sınavın baraj notu bulunmamaktadır.



Sağlık Muayenesi; Ön sağlık muayenesinde aşağıdaki hususlar aranır:



Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),



Vücudun herhangi bir yerinde yanık, ameliyat, jilet ve cilt hastalığı vb. izler bulunmamak,



Yazlık kıyafet giyildiğinde; vücudun görünen yerlerinde 20 cm2'den büyük, görünmeyen yerlerinde 50 cm2'den büyük veya büyüklüğüne bakılmaksızın dini, siyasi, cinsellik ve şiddet içerikli dövme bulunmamak,



Ağız, ve diş yapısı ile sağlıkla ilgili diğer hususlarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ölçütlere uygun olmak,



Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, boğumlanma vb. olmamak),



TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranmaktadır.



Fiziki mülakat; Adaylar; mekik koşusu (veya 1500 m. koşu), mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik testi standartları için www.kkk.tsk.tr internet adresinden "İnsan Kaynakları" bölümüne bakınız.



Adaylar, her bir branştan puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacaklar; bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılmaktadır.



Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları bulunmaktadır.



Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir.



Sözlü mülakat; Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.



Mülakat, kayıt kabul, yazılı sınav, ön sağlık ve FYT aşamasından sonra aynı gün uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılmaktadır.



Alım şartları nasıl belirleniyor?; Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Bu puanın; % 30'unu yazılı sınav, % 40'ını mülakat ve % 30'unu FYT notu oluşturmaktadır.