İMAM HATİP MÜDÜRÜ: ''NE KADAR HIRSIZ, P... VARSA LAİKTİR''

İmam hatip müdürü: ''Ne kadar hırsız, p... varsa laiktir''

Nevşehir Eğitim-Bir Sen Şube Başkan Yardımcısı ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü'ne ait olduğu iddia edilen Facebook hesabından skandal paylaşım.

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Sosyal medyanın en büyük oyuncularından Facebook'ta paylaşılan bir görseli kendi sayfasında da paylaşan Nevşehir Eğitim-Bir Sen Şube Başkan Yardımcısı ve Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İskender Ç.'ye tepki yağdı.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'nin haberine göre müdür ayrıca, 2024’te hilafetin geri geleceğini belirterek “Nasıl dinsizleştirildik” başlığı altında Cumhuriyet’in kuruluş dönemindeki devrimleri hedef aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li milletvekillerini de hedef göstermekten çekinmeyen Çınar, İstanbul saldırısının yaşandığı yılbaşı gecesinde “İlk laik Şeytan’dır. Allah var kabul ederim ama koyduğu kanunları kabul etmem demektir laiklik. Kafirliktir laiklik. Dünyada ne kadar hırsız, p... varsa laiktir” ifadelerinin yer aldığı görselleri paylaştı.

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Çınar’ın ayrıca hesabından hilafet çağrıları da yapması dikkat çekti. “Nasıl dinsizleştirildik” başlığı altında medreselerin kapatılması, hilafetin kaldırılması, Arapçanın yasaklanması, ezanın Türkçeleştirilmesi ve laiklik ilkesinin anayasaya girdiği yılları paylaşan Çınar, “2024 de hilafet geri gelecek. Diğerlerini söylemeye gerek bile yok” yorumunda bulundu.

Cumhuriyet
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