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İMAM NİKAHI KIYDIĞI EŞİ NÜFUSTA TEYZESİ ÇIKTI !

İmam nikahı kıydığı eşi nüfusta teyzesi çıktı !

Muş'ta şoförlük yapan Hakan Erkul, imam nikahı kıydığı amcasının kızına resmi nikah kıymak isteyince şaşkına döndü.

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Muş'ta bir kişi, imam nikahlı eşine, nüfus kaydında teyzesi olarak göründüğü için resmi nikah kıyamadı.

Hasköy ilçesinde otobüs şoförlüğü yapan Hakan Erkul (28), gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yıl önce amcasının kızı Songül Erkul (23) ile imam nikahıyla evlendiğini söyledi.

Bu evliliklerinden 3 çocuklarının dünyaya geldiğini anlatan Erkul, şöyle konuştu:

"İlk çocuğumuz doğduktan sonra resmi nikah işlemlerini yapmak için İlçe Nüfus Müdürlüğüne gittik. Burada kayıtlarda eşimin, annemin kız kardeşi olarak göründüğü ortaya çıktı. Bu nedenle nikah işlemlerimiz yapılamadı. Konuyu araştırdık. Dedem eşine nikah yapmamış. Aynı zamanda kayınpederim olan amcam da annemi kızı olarak kendi üzerine kayıt ettirmiş. Yani annem ile eşim kayıtlarda kardeş görünüyor. Amcam da hayatını kaybetmişti."

Erkul, olayın fark edilmesi üzerine annesinin mahkemeye başvurarak ismini Hanımşah Sezgin olarak değiştirdiğini ancak sistemde annesi ve eşinin babasının aynı kişi olarak göründüğü için yine evlilik işlemini gerçekleştiremediklerini dile getirdi.

Resmi nikah kıyamadıkları için çocuklarının kendisinin sosyal haklarından faydalanamadığını belirten Erkul, bu durumun düzeltilmesini istedi.

Songül Erkul ise 7 yıldır evli olmalarına rağmen kimlikte halen "bekar" olarak göründüklerini anlattı.

Bu durumdan en çok çocuklarının olumsuz etkilendiğini vurgulayan Erkul, "Eşim sigortalı olduğu halde çocuklarım bundan faydalanamıyor. Çocuklarımın başta hastane ve okul olmak üzer tüm işlemlerini ben yapıyorum. Büyük sıkıntılar yaşıyorum. Bu nedende evlenme işlemlerimizin bir an önce yapılmasını istiyoruz." dedi.

Muş Nüfus Müdürü Yaşar Coşkun ise resmi kayıtlara göre Songül Erkul'un Hakan Erkul'un teyzesi olarak göründüğünü söyledi.

Coşkun, Hakan Erkul'un, annesinin ismini değiştirdiği mahkeme kararını kendilerine getirmesi durumunda konuyu yeniden değerlendirebileceklerini ifade etti.

AA
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