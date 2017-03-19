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İMAM NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

İmam nikahlı eşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta 39 yaşındaki bir kişi, imam nikahlı eşini bıçaklayarak öldürdü.

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Kahramanmaraş'ta 39 yaşındaki Hacı Hasan Y., tartıştığı imam nikahlı eşi 34 yaşındaki Yasemin P.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece Osmangazi Mahallesi'nde Kemal Önyurt Caddesi'nde meydana geldi. Hacı Hasan Y. ile 8 yıllık imam nikahlı eşi Yasemin P. arasında evde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y., Yasemin P.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yasemin P. kanlar içinde yere yığılırken, Hacı Hasan Y. ise polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Yasemin P.'nin öldüğünü saptadı.

Yasemin P.'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga konuldu.

Y. ve P.'ın daha önceki evliliklerinden olan çocuklarının boşandıkları eşlerinin yanında olduğu belirtildi. Çiftin, bu birliktelikten olan 3 çocuk ise korumaya alındı.

2016 yılında 328 kadın öldürülmüştü. 2017 yılının ocak ayında 38 kadın, şubat ayında ise 30 kadın cinayete kurban gitti. kadın cinayetleri platformunun verilerine göre 2010 yılından bu yana 1675 kadın öldürüldü.

DHA
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