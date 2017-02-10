İmamlara FETÖ gözaltısı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, daha önce mesleklerinden ihraç edilen imamlar ile esnaf hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen 10 imam ile 4 esnaf, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 14 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.