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İMAMLARA FETÖ GÖZALTISI

İmamlara FETÖ gözaltısı

Bartın'da, FETÖ soruşturması kapsamında 10'u imam, 4'ü esnaf 14 kişi gözaltına alındı.

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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, daha önce mesleklerinden ihraç edilen imamlar ile esnaf hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen 10 imam ile 4 esnaf, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 14 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

DHA
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