IMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan "Reis" filmi için, IMDB üzerinde yapılan oylamaya katılanların 99,4'ü ya en düşük oy olan 1, ya da en yüksek oy olan 10 verildi.

Reis filmi internette ilginç bir çekişme başlattı.

Bugüne kadar filme 42 bin 489 oy verildi. Oylamaya katılanların yüzde 99,4'ü ya en düşük oy olan 1, ya da en yüksek oy olan 10 puan verdi.

Filme 34 bin 115 kişi 1 puan verirken, 8 bin 135 kişi ise 10 puan verdi. Bunun yanında 78 kişi 2 puan verirken, 109 kişi 3, 5 ve 9 puan, 52 kişi de 4, 6, 7 ve 8 puan verdi. Filmin ortalaması ise 1,8 oldu.