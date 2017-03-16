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IMF OFİSİNDE PATLAMA !

IMF ofisinde patlama !

Paris'teki IMF ofisine gönderilen bir zarf patladı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Uluslararası Para Fonu IMF'nin ofisine gönderilen zarf patladı. Olayda bir kişi hafif yaralandı.

IMF ofisinin Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'ye yakın olduğu belirtildi. 

ALMAN MALİYE BAKANI'NA DA ŞÜPHELİ PAKET GÖNDERİLMİŞTİ

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'ye de dün gönderilen pakette patlayıcı karışımı bulunmuştu.

Alman basını, Yunanistan'dan gönderilen paketle Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'nin hedef alındığını iddia etmişti.

Şüpheli paket Maliye Bakanlığı'nın posta dağıtım merkezine gönderilmişti. Söz konusu paketin açılması halinde ciddi yaralanmalara neden olabileceği belirtilmişti.

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