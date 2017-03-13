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İMHA EDİLEN ÜNİFORMADAN 1 DOLAR ÇIKTI

İmha edilen üniformadan 1 dolar çıktı

Darbe girişiminde 700 Harbiyeli öğrenciyi Ankara'ya götürmek isteyen eski tabur komutanı Yarbay Mustafa Kayar'ın üniforması imha edilirken, kıyafetindeki ajandada ''F serisi 1 dolar'' bulundu.

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FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Eğirdir Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmek isteyenlerin arasında bulunan eski Tabur Komutanı tutuklu Yarbay Mustafa Kayar'ın üniformasının imha edilmesi sırasında, kıyafetindeki cep ajandasında "F serisi 1 dolar" bulundu. Darbeci askerler için hazırlanan iddianamede, Kayar'ın Harbiye öğrencilerinin Ankara'ya gönderilmesi sürecinde aktif olarak çalıştığı, darbeden önceden de haberinin olduğu belirtiliyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Dağ  Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığındaki 700 Harbiyeli öğrenciyi  darbecilere destek için Ankara'ya götürmek isteyenlerin arasında bulunan eski  Tabur Komutanı tutuklu Yarbay Mustafa Kayar'ın üniformasının imha edilmesi sırasında, kıyafetindeki cep ajandasından "F serisi 1 dolar" çıktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez  Komutanlığı'ndaki 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya  götürmek isteyen 27 sanık hakkında hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul  edilen iddianamede, tutuklu sanıklardan komutanlığın eski Tabur Komutanı Yarbay  Mustafa Kayar ile ilgili yeni detaylara yer verildi.

İddianamede, darbe gecesi baştan itibaren darbe girişiminden haberi  bulunduğu ve darbe girişiminin planlayıcısı olduğu değerlendirilen tutuklu  sanıklardan Kurmay Başkanı Devran Çetinkaya'nın izinli olmasına rağmen kışlaya  gelerek Kayar'dan harp okulu öğrencilerinin Ankara'ya taşınması için araç  hazırlanması yönünde talimat verdiği belirtildi.

Kayar'ın o andan itibaren harp okulu öğrencilerinin Ankara'ya nakli  için aktif olarak çalışmaya başladığına değinilen iddianamede, rütbesi ve konumu  itibarıyla zanlının verilen emrin darbe girişimine hizmet ettiğini bilecek  durumda olduğu vurgulandı.

Harbiyeliler Ankara'ya ne için gittiklerini biliyorlardı

İddianamede, tutuklu sanıklardan eski Yüzbaşı Salih Kolcu'nun tabur  içtima alanında Harbiyeli öğrencilere yüksek sesle "Ankara'da darbe olduğunu,  ordunun yönetime el koyacağını, kendilerinin de Ankara'ya gideceklerini"  belirttiği ifade edilerek, Harbiyelilerin Ankara'ya hangi amaçla götürüldüklerini  bildiğine işaret edildi.

FETÖ/PDY üyesi olduğuna ilişkin deliller değerlendirildiğinde, şüpheli  Mustafa Kayar'ın darbe girişiminden önceden haberinin olduğu ve olay gecesi de  Eğitim Merkezi Nöbetçi Amiri olmasının tesadüfi olmayacağının değerlendirildiği  kaydedilen iddianamede, şüphelinin bu aşamada Harbiyelilerin sevkine iştirak  ettiği, Harbiyelileri taşıyan araçların kışla dışına çıkması sürecine müdahil  olarak, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu işlediğinin  anlaşıldığına dikkat çekildi.

Üniforması yakılırken bulundu

TSK ile ilişiği 27 Aralık 2016'da kesilen sanık Kayar'a ait askeri  üniformaların yakılmak suretiyle imhası sırasında, askeri kıyafetinin cebindeki  cep ajandasının içinden bir adet "F" serisi 1 dolar çıktığı da iddianamede yer aldı.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin askeri kariyeri, kurmay olması, Komutan ve Karargah  Subaylığı Sınavını (KOMKARSU) kazanması, yurt dışı görevleri alması ve erken  terfiler alması hususlarının mensuplarını kritik görevlere getiren ve diğer  kişilere göre niteliklerini artırmaya çalışan FETÖ'cü yapılanma içerisinde  olduğunu gösterdiği, idari hakim olarak görev yapmakta olan eşi Ülkü Öner  Kayar'ın da FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklanmış olması da şüphelinin, üyesi olan  kadın hakimlerin ancak örgüt üyesi birisiyle evlenmesine izin veren FETÖ/PDY'nin  üyesi olduğunun başka bir delili olduğu anlaşılmaktadır."

AA
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