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İMPARATOR TÜRKİYE'YE YATIRIMA GELİYOR

İmparator Türkiye'ye yatırıma geliyor

Opel’i alarak gündeme oturan Fransız PSA Grubu, Türkiye’ye yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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Türkiye’yi uzun zamandır yatırım radarında tutan Fransız PSA Peugeot Citroen Grubu, bu konuda halen istekli.

Milliyet gazetesinden Levent Köprülü'nün haberine göre Alman Opel’i alarak gündeme oturan PSA, Türkiye’ye yatırım yapmaya her zaman hazır olduklarını, ihtiyaç halinde 8 ay içinde bir tesis kurabilecek güçte olduklarını açıkladı. Cenevre Fuarı’nda konuştuğumuz Peugeot CEO’su Jean-Philippe Imparato, “Bölge direktörlerimiz Türkiye’de yatırım fırsatlarına bakıyor. En tepeden yani PSA üst yönetiminden onay gelmesi halinde yatırım yapmaya hazırız. Peugeot şu an 8 ay içinde montaj fabrikası kuracak kabiliyete sahip” dedi.

Imparato, Peugeot’nun yılda 2 milyon adet araç satmayı hedeflediğini belirterek, bunun yarıdan fazlasının Avrupa dışı ülkelerde gerçekleşmesini öngördüklerini söyledi.

Bu hedefte Türkiye’nin önem taşıdığına değinen Imparato, Tofaş’ın Bursa fabrikasında 3 marka için ürettiği Minicargo (Fiat Fiorino-Peugeot Bipper-Citroen Nemo) projesinden çekildiklerini ancak önümüzdeki dönem yeni sürprizler olacağının altını çizdi.

BİZ FRANSIZ, O ALMAN

Opel’in satın alınmasıyla birlikte rekabet açısından pek bir şeyin değişmeyeceğini vurgulayan Imparato, “Bu tamamen bir satın alma, birleşme değil. Her marka bağımsız olarak kendi yoluna devam edecek, birbirleriyle savaşacak. Biz Fransız, onlar Alman markası” dedi.

Milliyet
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