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İNANILMAZ İNTİHAR KOVALAMACASI

İnanılmaz intihar kovalamacası

Sevgilisinden ayrılan 16 yaşındaki gencin intihar girişimi olay oldu.

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Adana'da sevgilisinden ayrılan 16 yaşındaki bir çocuk yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulunurken, bir arkadaşının ise direğe çıkıp onu kovalaması görenleri hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisinden ayrılan M.Ş. (16) bunalıma girerek yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Onu gören vatandaşlar da polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri direğin altına hava yastığı açtı. Polis ise çocuğu ikna etmeye çalıştı. Ancak çocuk bir türlü ikna olmadı.

İnanılmaz intihar kovalamacası

Bu sırada olay yerine M.Ş.'nin bir arkadaşı gelerek onu ikna edebileceğini söyleyip itfaiyenin merdiven sepetine binerek direğe çıktı. M.Ş. direkte garip hareketler yapmaya başladı. M.Ş. direğe çıkan arkadaşı da yanına yaklaştıkça kaçtı. Arkadaşının kovalaması, M.Ş.'nin ise direkte kaçması ilginç bir görüntü oluşturdu.

İnanılmaz intihar kovalamacası

Meraklı vatandaşlar film izler gibi izledi

Bu arada, yoldan geçenler intihar girişimini film izler gibi seyrettiler. Bazı vatandaşlar kaldırıma oturup izledi, bazı vatandaşlar bu anları görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Yoldan elektrikli bisikletiyle geçen bir vatandaşın da durup hem bu anı çocuğuna izletmesi hem de telefonu ile görüntülemesi herkesi hayrete düşürdü.

İnanılmaz intihar kovalamacası

M.Ş. bir süre sonra polisin iknası sonucu intihardan vazgeçerek aşağı indi.

İHA
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