İNANILMAZ OLAY ! EVİNİN YER ALDIĞI ÜLKE DEĞİŞTİ

İnanılmaz olay ! Evinin yer aldığı ülke değişti

Gürcistan'da Güney Osetya bölgesinde yaşayan yaşlı adamın başına gelenler akıllara durgunluk veren cinsten...

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Güney Osetya bölgesinde yaşayan Vanişvili sıradışı bir olayla karşılaştı. Vanişvili, birkaç gün ayrıldığı evinden geri döndüğünde evinin bir başka ülkenin sınırları içerisinde kaldığını öğrendi.

Gürcistan'ın Güney Osetya bölgesinde yaşayan 82 yaşındaki Dato Vanişvili, birkaç günlük aradan sonra döndüğü evinin bir başka ülke sınırları içerisinde kaldığını öğrenince şaşkına döndü. İlginç olayın nedeni, Rusya'nın Gürcistan'ın Osetya bölgesindeki sınır çizgisini değiştirmesi...

Ntv'de yer alan habere göre, birkaç günlük aradan sonra evine dönen Dato Vanişvili, evinin etrafında dikenli teller ve kendisine evlerinin başka bir ülke sınırları içerisinde kaldığını söyleyen Rus askerleriyle karşılaştı. Vanişvili gibi, bölgedeki diğer birçok Gürcünün evleri ve tarlaları da Rus ordusunun belirlediği yeni sınırın diğer tarafında kaldı.

Sınırın her hafta Rusya lehine ilerlediğini söyleyen bölge halkı, topraklarının işgal edildiğini belirtiyor. Güney Osetya bölgesinde Gürcistan ve Rusya arasındaki çatışmanın ardından "Yönetimsel sınır çizgisi" adlı bir bölge yer alıyor. Ancak sınırın çizgileri çok da net değil. Bazı uzmanlara göre Moskova yönetimi, Kırım gibi Güney Osetya'yı da kendisine bağlamaya çalışıyor.

 

NTV
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