"İnce belli bardak" Türk dizileri sayesinde çok popüler

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye'de bulunan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'nun resmi ziyareti çerçevesinde, AA muhabirine iki ülke arasındaki ticaret ve turizm ilişkileri ve ülkede popüler hale gelen Türk dizileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında köklü bir tarihe dayanan güçlü ve önemli ilişkiler olduğunu belirten Ulusoy, tarafların birbirleri hakkındaki algılarının da son derece olumlu olduğuna dikkati çekti.

Etiyopya'da son 1,5 yıldır Türk dizilerinin çok popüler olduğunu dile getiren Ulusoy, bunun da kendiliğinden gelişen yeni bir açılım olduğunu söyledi.

"Kuzey Güney" ve Kara Para Aşk" dizilerinin en popüler diziler olduğunu dile getiren Ulusoy, "Diziyi seyredenlerden öğreniyorum, gelişmeleri anlatıyorlar. Çok ilgiyle izliyorlar. Türk yaşam tarzını çok seviyorlar, sempatik buluyorlar. Pozitif etkisi var. Çok geniş bir izleyici kitlesi var. İnsanlar arası ilişkilere çok ciddi katkı sağlıyor. Siz orada onlarca sergi yapsanız bu kadar tanıtamazsınız. Mesela, meşhur ince belli çay bardağımız diziler sayesinde çok popüler. Türkiye'den geliyor. Bir de balon turları. Türkiye'den gördükleri için şimdi orada bu tür şeyler var. Önümüzdeki dönemde de başka diziler ve belgeseller de gündeme gelecektir." diye konuştu.

"Çok net bir duruş sergilediler"

Etiyopya'nın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tavrı konusundaki soruya yanıt veren Ulusoy, "Etiyopya, 15 Temmuz'dan sonra Türk halkına ve hükümetine destek açıklaması yapan ilk ülkelerden biri oldu. Çok net bir duruş sergilediler. Anayasa harici yöntemlerle, halka şiddet uygulanarak zorla yapılan teşebbüsleri kesinlikle karşı çıktılar." değerlendirmesinde bulundu.

Etiyopya'nın Türkiye'nin terör gruplarıyla mücadelesini her zaman çok net şekilde desteklediğine dikkati çeken Ulusoy, "Etiyopya heyeti, muhataplarının Türk devleti ve hükümeti olduğunu çok net bir şekilde yineledi. Bu konuda Etiyopya tarafına şükran duyuyoruz. Oradaki FETÖ yapılanmasıyla ilgili olarak da aldıkları çok net kararlar var. Bunun takibini ilgili yetkililerle sürdürüyoruz." dedi.