İNCİRLİK ÜSSÜ İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA

İncirlik Üssü ile ilgili şok iddia

Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, Türkiye'nin İncirlik askeri hava üssünü Rusya'ya vereceğini iddia etti.

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Sputnik'in haberine göre, bir Rus radyosunda katıldığı programda konuşan Jirinovski şu ifadeleri kullandı: "Bölgede bizim üslerimiz her zaman olacak. Biz her zaman orada olacağız. Ben eminim ki Türkiye, üslerimizin topraklarında olmasına izin verecek. Türkler yavaş yavaş bloke etmeye başladılar, ABD oradan çıkacak. Gelecekte Türkiye NATO’dan ayrılabilir, İncirlik Üssü boşaltılabilir. Bize kiralayacaklar. İncirlik, Ortadoğu’daki en güçlü askeri üs. İncirlik bizim olursa, bu durumda NATO’nun yüzüne iyi bir tokat atmış oluruz."

'YAKINDA TÜRKİYE’YE İÇ PASAPORTLA GİDECEĞİZ'

Jirinovski sözlerine şöyle devam etti: "Eminim ki Ankara, Moskova ile başlıca partner ve müttefik olmak için kuzeye yönelmeye hazır. Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üye olmalarına yardımcı olabiliriz. Daha sonra Gümrük Birliği üyeliği söz konusu olabilir. Ruble ve TL alışverişine geçebiliriz. Türkiye buna hazır. Türkiye’ye gittiğimizde ruble ile alışveriş yapacağız. Eminim ki yakında iç pasaportla Türkiye’ye gideceğiz."

SPUTNİK

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