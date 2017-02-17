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İNCİRLİK ÜSSÜ'NDE HAREKETLİLİK

İncirlik Üssü'nde hareketlilik

Orgeneral Akar ile ABD Başkanı Orgeneral Dunford'un bir araya geldiği sırada hava trafiği yaşandı.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un, İncirlik'te bir araya geldiği sırada üste hava trafiği yaşandı.

Görüşme esnasında "63239" kuyruk numaralı beyaz bir uçak, ayrıca 4 de Türk savaş uçağı İncirlik Üssü'ne iniş yaptı.

Öte yandan üsse 13.35'te ABD’ye ait bir kargo uçağı da indi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, dün Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Orgeneral Dunford'un bugün Türkiye'ye gelerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile görüşeceğini açıklamıştı.

AA
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