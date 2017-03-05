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İNEĞE TECAVÜZ EDERKEN YAKALANDI

İneğe tecavüz ederken yakalandı

Tayland'da bir adam, ineğe tecavüz ettikten sonra çıplak halde kaçmaya çalışırken yakalandı.

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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da bir adam, ineğe tecavüz ettikten sonra çıplak halde kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi. İngiliz Metro gazetesinin haberine adam polise, "arzularımız dizginleyemedim" dedi.

KÖYLÜLER İNEĞİN ÜSTÜNE ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN GÖRDÜ

Skandal, köylülerin, haberde adı anılmayan 40 yaşındaki adamı ineğin üstüne çıkmaya çalışırken görmesiyle ortaya çıktı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre; tecavüz zanlısı, yandaki çiftliğe kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı, fakat kısa süre sonra yakayı ele verdi.

''İNEĞİMLE ÖPÜŞÜRKEN GÖRDÜM''

Tecavüze uğrayan hayvanların sahibi çiftçi Tong Kai Charoonprasitporn, "Onu ineğimle öpüşürken ve ilişkiye girerken gördüm" dedi.

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Charoonprasitporn, adamı kovaladıklarını fakat yakalayamayınca polise haber verdiklerini ifade etti.

Adamın çıplak halde polis aracına bindirildiği anlar objektiflere yansıdı.
İneğe tecavüz ederken suçüstü yakalanan zanlının polis tarafından sorgulandığı öğrenildi.

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